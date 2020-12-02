Исследовательская компания National Research Group (NRG) провела масштабный опрос американских зрителей, чтобы выявить наиболее качественные, по их мнению, развлекательные франшизы в сегментах кино, игр и сериалов.

Об этом сообщает издание Variety.

Начиная с января 2019 года, компания NRG опросила более 350 тысяч человек относительно 700 развлекательных франшиз.

Целью опроса было выяснить, какие из франшиз потребители в США считают наиболее смелыми, вдохновляющими и заставляющими задуматься.

В итоге 70% первой двадцатки франшиз занимают творения киностудии Disney (сериал “Мандалорец” возглавил рейтинг) и Marvel (“Мстители”, “Черная пантера”, “Стражи Галактики”, “Железный человек”, “Человек-паук”).

Конкуренцию им смог составить только Netflix (три позиции в ТОП-10 – сериалы “Очень странные дела”, “Ведьмак” и “Озарк”).

ТОП-20 лучших развлекательных франшиз выглядит следующим образом:

• The Mandalorian / “Мандалорец”;

• Avengers / “Мстители”;

• Stranger Things / “Очень странные дела”;

• John Wick / “Джон Уик”;

• Black Panther / “Черная пантера”;

• Guardians of the Galaxy / “Стражи Галактики”;

• The Witcher / “Ведьмак”;

• Ozark / “Озарк”;

• Spider-Man: Into the Spider-Verse / “Человек-паук: Через вселенные”;

• Black Widow / “Черная вдова”;

• Deadpool / “Дэдпул”;

• Thor / “Тор”;

• Iron Man / “Железный человек”;

• Mario Bros. / “Братья Марио”;

• Toy Story / “История игрушек”;

• Doctor Strange / “Доктор Стрэндж”;

• Spider-Man / “Человек-паук”;

• Coco / “Тайна Коко”;

• The Lion King / “Король Лев”;

• Hamilton / “Гамильтон”.

Что касается самых популярных игровых франшиз, участники опроса, помимо Mario Bros., часто называли серию видеоигр “Animal Crossing”, “Fall Guys” и “Among Us”.

Самая молодая аудитория (13-24) также отметила мультипликационный сериал “Губка Боб Квадратные Штаны” и серию мультфильмов “Шрек” (в первую очередь благодаря мемам и онлайн-видео).