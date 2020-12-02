Об этом сообщает издание Variety.
Начиная с января 2019 года, компания NRG опросила более 350 тысяч человек относительно 700 развлекательных франшиз.
Целью опроса было выяснить, какие из франшиз потребители в США считают наиболее смелыми, вдохновляющими и заставляющими задуматься.
В итоге 70% первой двадцатки франшиз занимают творения киностудии Disney (сериал “Мандалорец” возглавил рейтинг) и Marvel (“Мстители”, “Черная пантера”, “Стражи Галактики”, “Железный человек”, “Человек-паук”).
Конкуренцию им смог составить только Netflix (три позиции в ТОП-10 – сериалы “Очень странные дела”, “Ведьмак” и “Озарк”).
ТОП-20 лучших развлекательных франшиз выглядит следующим образом:
• The Mandalorian / “Мандалорец”;
• Avengers / “Мстители”;
• Stranger Things / “Очень странные дела”;
• John Wick / “Джон Уик”;
• Black Panther / “Черная пантера”;
• Guardians of the Galaxy / “Стражи Галактики”;
• The Witcher / “Ведьмак”;
• Ozark / “Озарк”;
• Spider-Man: Into the Spider-Verse / “Человек-паук: Через вселенные”;
• Black Widow / “Черная вдова”;
• Deadpool / “Дэдпул”;
• Thor / “Тор”;
• Iron Man / “Железный человек”;
• Mario Bros. / “Братья Марио”;
• Toy Story / “История игрушек”;
• Doctor Strange / “Доктор Стрэндж”;
• Spider-Man / “Человек-паук”;
• Coco / “Тайна Коко”;
• The Lion King / “Король Лев”;
• Hamilton / “Гамильтон”.
Что касается самых популярных игровых франшиз, участники опроса, помимо Mario Bros., часто называли серию видеоигр “Animal Crossing”, “Fall Guys” и “Among Us”.
Самая молодая аудитория (13-24) также отметила мультипликационный сериал “Губка Боб Квадратные Штаны” и серию мультфильмов “Шрек” (в первую очередь благодаря мемам и онлайн-видео).
- Кинокопания Disney начала работу над третьей частью “Дэдпула”. Третью часть франшизы снимет киностудия Marvel Studios, которую в 2019 купила Disney.