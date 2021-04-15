Про це заявила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

За її словами, наразі ця процедура вкрай складна і вимагає багато часу.

“Для того, аби кияни могли отримати допомогу в КП “Київська стоматологія”, управління праці та соціального захисту населення РДА формують відповідні списки. Потім вони подаються Департаменту охорони здоров’я та Департаменту соціальної політики. Після цього – списки пацієнтів проходять процедуру погодження на засіданні постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики”, – пояснює Марина Порошенко, наголошуючи, що через це соціально незахищені верстви населення не отримують вчасно стоматологічну допомогу.

Пані Порошенко напрацювала проєкт рішення, який має на меті виправити цю ситуацію та значно спрощує отримання такої допомоги.

“Пропоную надавати таку допомогу в КП “Київська стоматологія” на підставі паспорта, а також довідки, наданої органами соціального захисту населення про перебування особи на обліку соціально незахищених верств населення, або на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування”, – зазначила Марина Порошенко.

Дохід осіб, які можуть розраховувати на безкоштовну стоматологічну допомогу, має не перевищувати двох прожиткових мінімумів доходів громадян для непрацездатних осіб станом на 1 січня поточного року.

Документ мають розглянути на пленарному засіданні Київради.