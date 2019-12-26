Об этом сообщают #Буквы.
“Сейчас я тут стою как свидетель. В нашей стране дела переквалифицируются в течение нескольких секунд. Суды у нас проводятся без доказательств… У меня есть претензии к товарищу Трубе относительно того, как он обманывает судей. Если центральный аппарат ГБР занимается моим производством, это означает, что вызов должен был быть судом Шевченковским, а оно (постановление) почему-то подписано судом Печерским. Поэтому мы не только будем защищаться, но и будем нападать”, – сказала Звиробий.
На видео с 40-й минуты
Напомним, 26 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру подозрение по статье Уголовного кодекса Украины “Угроза убийством в отношении президента Украины” народному депутату от “Европейской Солидарности” Софии Федыне и волонтеру Марусе Звиробий.
28 ноября утром в дом активистки и волонтера Маруси Звиробий в городе Калиновка пришли с обыском детективы Государственного бюро расследований. В ГБР сообщили, что при обыске дома у волонтера Маруси Звиробий изъяли три единицы оружия. По ее словам, во время обыска у нее забрали оружие, флешку и телефон.
- Государственное бюро расследований пригласило волонтера, участницу боевых действий Марусю Звиробий на допрос в понедельник, 2 декабря, на 11:00.
- Перед приходом на допрос волонтера Маруси Звиробий под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) усилили охрану.