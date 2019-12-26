Сегодня, 26 декабря, волонтер Маруся Зверобой пришла на допрос в Госбюро расследований (ГБР). Это уже второй допрос в декабре.

Об этом сообщают #Буквы.

“Сейчас я тут стою как свидетель. В нашей стране дела переквалифицируются в течение нескольких секунд. Суды у нас проводятся без доказательств… У меня есть претензии к товарищу Трубе относительно того, как он обманывает судей. Если центральный аппарат ГБР занимается моим производством, это означает, что вызов должен был быть судом Шевченковским, а оно (постановление) почему-то подписано судом Печерским. Поэтому мы не только будем защищаться, но и будем нападать”, – сказала Звиробий.

На видео с 40-й минуты

Напомним, 26 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру подозрение по статье Уголовного кодекса Украины “Угроза убийством в отношении президента Украины” народному депутату от “Европейской Солидарности” Софии Федыне и волонтеру Марусе Звиробий.