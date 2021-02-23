Илон Маск потерял 15,2 миллиарда долларов и статус самого богатого человека в мире после того, как в понедельник акции компании Tesla упали на 8,6%.

Об этом пишет Bloomberg.

Самый большой спад Tesla с сентября был частично вызван комментариями Маска в Twitter в минувшие выходные о том, что цены на биткойн и его более мелкий конкурент Ether “кажутся высокими”.

“Деньги – это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эта система данных, как и любая другая, подвержена задержкам и ошибкам. Система будет развиваться до того, что минимизирует и то, и другое. Учитывая все это, цены на биткоин и эфириум кажутся высоковатыми”, – написал он.

Твит Маска появился через две недели после того, как Tesla объявила, что добавила к своему балансу 1,5 миллиарда долларов в биткойнах. Криптовалюта, которая выросла более чем на 400% за последний год, упала на во вторник до 46 000 долларов из-за скептицизма по поводу продолжительности ее роста.

Маск потерял 15,2 миллиарда долларов и опустился на второе место в рейтинге миллиардеров Bloomberg среди 500 самых богатых людей мира с состоянием в 183,4 миллиарда. В январе его состояние составило 210 миллиардов долларов. Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос вернул себе первое место, несмотря на то, что его состояние в понедельник упало на 3,7 миллиарда долларов до 186,3 миллиарда долларов.

Два миллиардера менялись местами с января, поскольку стоимость Tesla колебалась. Акции выросли на 25% к началу 2021 года, прежде чем уничтожить почти всю прибыль этого года. Маск ненадолго обогнал Безоса после того, как его ракетная компания SpaceX в начале этого месяца привлекла 850 миллионов долларов. Ее общая стоимость составила 74 миллиарда долларов, что на 60% больше, чем в августе.