Вадим Аристов, который называет себя врачом-инфекционистом и стратегом, призвал владельца компании Tesla Илона Маска не отвечать Ульяне Супрун, бывшей главе МОЗ, на ее просьбу прислать в Украину аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом Аристов написал в комментарии под просьбой Супрун.

По его словам, вопрос о поставке аппаратов ИВЛ надо решать с президентом Украины Владимиром Зеленским, а не с Супрун.

“Меня зовут Вадим Аристов, я врач-инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно есть только 7 % от потребности в вентиляторах. Но, пожалуйста, обсудите этот вопрос с президентом Зеленским напрямую, так как Супрун – человек, ответственный за эту катастрофу”, – написал он.

Но позже он написал еще один комментарий: “Я переформулирую свое сообщение. Украине действительно нужна такая помощь. У нас действительно не хватает вентиляторов. Но нам нужно только уполномочить центральное правительство. Поскольку существует большое внутриполитическое давление, которое ослабляет правительство в его усилиях по борьбе с COVID-19”.

Но именно первоначальный комментарий вызвал волну гнева у пользователей. Они “пришли” на его страницу в Facebook. Сам же Аристов заявил, что его атаковали боты и фанаты Супрун:

Вот некоторые комментарии под этой публикацией:

А еще Вадим Аристов считает, что предыдущий министр охраны здоровья Илья Емец пробыл на своей должности всего 26 дней из-за “атаки Супрун”.

В свою очередь посольство Украины в США также обратилось к Илону Маску с просьбой предоставить помощь Украине, подчеркивая, что пик заболеваний в Украине припадет на апрель: