В связи с карантином, который был введен из-за эпидемии коронавируса, в Украине массовые мероприятия 8-9 мая не планируются.

Об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

“Мы накануне Дня памяти 8 и 9 мая. В связи с карантином в Украине не проводится массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем его останавливать для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовых мероприятий”, – сказал он.

Шмыгаль добавил, что такое решение было принято из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом.

При этом, руководители областных государственных администраций лично или на уровне заместителей должны обеспечить индивидуальное поздравление ветеранов Второй мировой войны, проживающих в их регионах.