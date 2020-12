Об этом сообщает телеканал CNN.

Mastercard, которая принимает платежи на веб-сайте Pornhub, заявила “не терпит незаконных действий” и намерена сотрудничать с правоохранительными органами и такими организациями, как Национальный и Международный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей.

Mastercard пересмотрит отношения с материнской компанией PornHub — MindGeek.

“Мы расследуем утверждения, опубликованные в New York Times… Если утверждения будут подтверждены, мы примем незамедлительные меры”, – говорится в заявлении Mastercard.

Расследование началось после того, как в колонке Times, написанной лауреатом Пулитцеровской премии Николасом Кристофом, были описаны записи на веб-сайте Pornhub нападений на женщин и девочек, потерявших сознание, в том числе видео обнаженной 14-летней девочки. Он написал, что PornHub не блокирует и не фильтрует контент, изображающий насилие, и ни у самого сайта, ни у кого-либо другого “нет четкого представления” о количестве опубликованного на ресурсе нелегального контента.

Pornhub отверг обвинения, заявив, что любое утверждение, что якобы на платформе разрешается размещение материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM), является “безответственным и явно не соответствует действительности”.

“Из-за природы нашей отрасли предвзятые представления людей о ценностях и процессах Pornhub часто отличаются от реальности, но игнорировать факты, касающиеся такого серьезного предмета, как CSAM, контрпродуктивно. Мы категорически против CSAM. Pornhub безоговорочно привержен борьбе с CSAM”, – говорится в заявлении Pornhub.

Американский инвестор-миллиардер Билл Экман написал в Twitter, что крупные платежные системы должны остановить сотрудничество с порноресурсом.

“Amex [American Express], VISA и MasterCard должны немедленно приостановить платежи или остановить работу, пока проблема не будет решена”, — написал Экман.

Please read this https://t.co/MCSoL0OoBj In your mind replace the victims with your daughter or son. We could fix this problem by making it illegal for porn sites to allow content to be posted before review by a monitor, and ages and consents of participants validated.

— Bill Ackman (@BillAckman) December 5, 2020