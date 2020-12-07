Об этом сообщает телеканал CNN.

Mastercard, которая принимает платежи на веб-сайте Pornhub, заявила “не терпит незаконных действий” и намерена сотрудничать с правоохранительными органами и такими организациями, как Национальный и Международный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей.

Mastercard пересмотрит отношения с материнской компанией PornHub — MindGeek.

“Мы расследуем утверждения, опубликованные в New York Times… Если утверждения будут подтверждены, мы примем незамедлительные меры”, – говорится в заявлении Mastercard.

Расследование началось после того, как в колонке Times, написанной лауреатом Пулитцеровской премии Николасом Кристофом, были описаны записи на веб-сайте Pornhub нападений на женщин и девочек, потерявших сознание, в том числе видео обнаженной 14-летней девочки. Он написал, что PornHub не блокирует и не фильтрует контент, изображающий насилие, и ни у самого сайта, ни у кого-либо другого “нет четкого представления” о количестве опубликованного на ресурсе нелегального контента.

Pornhub отверг обвинения, заявив, что любое утверждение, что якобы на платформе разрешается размещение материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM), является “безответственным и явно не соответствует действительности”.

“Из-за природы нашей отрасли предвзятые представления людей о ценностях и процессах Pornhub часто отличаются от реальности, но игнорировать факты, касающиеся такого серьезного предмета, как CSAM, контрпродуктивно. Мы категорически против CSAM. Pornhub безоговорочно привержен борьбе с CSAM”, – говорится в заявлении Pornhub.

Американский инвестор-миллиардер Билл Экман написал в Twitter, что крупные платежные системы должны остановить сотрудничество с порноресурсом.

“Amex [American Express], VISA и MasterCard должны немедленно приостановить платежи или остановить работу, пока проблема не будет решена”, — написал Экман.