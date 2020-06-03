Covid-19 Украина

обновлено 03.06.2020 в 19:02

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МАУ возобновляет авиасообщение между Киевом и Одессой

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" анонсировала первый внутренний рейс после карантина. Он состоится в Одессу.

Среда, 3 июня 2020, 19:51

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В пятницу и субботу, 5 и 6 июня, вылетит рейс из Киева в Одессу, а в понедельник и вторник, 8 и 9 июня, вернут отдыхающих из Одессы в Киев.

Билет из Киева в Одессу обойдется от 1514 гривен, а в обратную сторону от 1497 гривен.

“Не забывайте о необходимости соблюдать правила карантина, позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты – маски и необходимость соблюдать социальной дистанции в аэропорту”, – говорится в сообщении.

МАУ

  • В Международной организации гражданской авиации (ICAO) опубликовали рекомендации относительно здоровья в сфере авиаперевозок в связи с пандемией COVID-19.
Теги: авиарейсы, Киев, МАУ, Одесса

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