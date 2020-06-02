В Международной организации гражданской авиации (ICAO) опубликовали рекомендации относительно здоровья в сфере авиаперевозок в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает AFP.

В формировании рекомендаций также участвовали специалисты Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Разработанные рекомендации станут “основой” для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников в самолетах и аэропортах.

Рекомендации ICAO

По прибытии в аэропорт пассажир должен предъявить справку о состоянии здоровья.

Обязательная процедура – прохождение температурного скрининга.

Онлайн-регистрация будет в приоритете.

Будет изменен порядок прохождения системы безопасности перед посадкой.

Сотрудники аэропортов будут следить за тем чтобы пассажиры минимально контактировали во время ожидания в очередях.

Обязательно носить маску в самолете, терминале.

Придерживаться социальной дистанции – не менее 1 метра.

Температурный скрининг по прибытию в место назначения.

Продукты питания на борту самолета будут предварительно упаковывать индивидуально.

Пассажирам рекомендуют быть настолько далеко от других пассажиров, насколько это позволит заполняемость в самолете.

“Эти меры не являются обязательными, однако будут способствовать безопасному возвращению авиаперевозок”, – отметил представитель ICAO.

Также пассажирам рекомендуют путешествовать только с одним небольшим багажом.