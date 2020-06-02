Об этом сообщает AFP.

В формировании рекомендаций также участвовали специалисты Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Разработанные рекомендации станут “основой” для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников в самолетах и аэропортах.

Рекомендации ICAO

  • По прибытии в аэропорт пассажир должен предъявить справку о состоянии здоровья.
  • Обязательная процедура – прохождение температурного скрининга.
  • Онлайн-регистрация будет в приоритете.
  • Будет изменен порядок прохождения системы безопасности перед посадкой.
  • Сотрудники аэропортов будут следить за тем чтобы пассажиры минимально контактировали во время ожидания в очередях.
  • Обязательно носить маску в самолете, терминале.
  • Придерживаться социальной дистанции – не менее 1 метра.
  • Температурный скрининг по прибытию в место назначения.
  • Продукты питания на борту самолета будут предварительно упаковывать индивидуально.
  • Пассажирам рекомендуют быть настолько далеко от других пассажиров, насколько это позволит заполняемость в самолете.

“Эти меры не являются обязательными, однако будут способствовать безопасному возвращению авиаперевозок”, – отметил представитель ICAO.

Также пассажирам рекомендуют путешествовать только с одним небольшим багажом.