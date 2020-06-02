Об этом сообщает AFP.
В формировании рекомендаций также участвовали специалисты Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Разработанные рекомендации станут “основой” для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников в самолетах и аэропортах.
Рекомендации ICAO
- По прибытии в аэропорт пассажир должен предъявить справку о состоянии здоровья.
- Обязательная процедура – прохождение температурного скрининга.
- Онлайн-регистрация будет в приоритете.
- Будет изменен порядок прохождения системы безопасности перед посадкой.
- Сотрудники аэропортов будут следить за тем чтобы пассажиры минимально контактировали во время ожидания в очередях.
- Обязательно носить маску в самолете, терминале.
- Придерживаться социальной дистанции – не менее 1 метра.
- Температурный скрининг по прибытию в место назначения.
- Продукты питания на борту самолета будут предварительно упаковывать индивидуально.
- Пассажирам рекомендуют быть настолько далеко от других пассажиров, насколько это позволит заполняемость в самолете.
“Эти меры не являются обязательными, однако будут способствовать безопасному возвращению авиаперевозок”, – отметил представитель ICAO.
Также пассажирам рекомендуют путешествовать только с одним небольшим багажом.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 15 июня восстанавливается международное и внутреннее авиасообщение.