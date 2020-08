Об этом сообщает агентство ВВС.

Так, 25 июля у берегов Маврикия село на мель на коралловом рифе судно MV Wakashio. Его экипаж был эвакуирован.

Но из судна начали выливаться тонны нефтепродуктов.

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что разлив “представляет опасность” для страны с населением около 1,3 млн человек, которая сильно зависит от туризма и пострадала от последствий пандемии коронавируса.

Он отметил, что у страны нет “навыков и опыта для снятия с мели судов” и обратился к Франции, а также к ООН за помощью. Французский остров Реюньон расположен неподалеку.

Франция пообещала оказать поддержку.

Японский танкер Wakashio шел под панамским флагом из Китая в Бразилию. Судно перевозило 4000 тонн сырой нефти и дизельного топлива. О пробоине командир танкера сообщил местным властям в минувший четверг.

Экономика Маврикия зависит от туризма и рыбалки. Одной из особенностей острова являются его великолепные пляжи, а также коралловые рифы.

L’état d’urgence environnementale a été décrété. A state of environmental emergency has been declared. https://t.co/QH60CbC9y1

— Pravind Jugnauth (@PKJugnauth) August 7, 2020