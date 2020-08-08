Об этом сообщает агентство ВВС.
Так, 25 июля у берегов Маврикия село на мель на коралловом рифе судно MV Wakashio. Его экипаж был эвакуирован.
Но из судна начали выливаться тонны нефтепродуктов.
Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что разлив “представляет опасность” для страны с населением около 1,3 млн человек, которая сильно зависит от туризма и пострадала от последствий пандемии коронавируса.
Он отметил, что у страны нет “навыков и опыта для снятия с мели судов” и обратился к Франции, а также к ООН за помощью. Французский остров Реюньон расположен неподалеку.
Франция пообещала оказать поддержку.
Японский танкер Wakashio шел под панамским флагом из Китая в Бразилию. Судно перевозило 4000 тонн сырой нефти и дизельного топлива. О пробоине командир танкера сообщил местным властям в минувший четверг.
Экономика Маврикия зависит от туризма и рыбалки. Одной из особенностей острова являются его великолепные пляжи, а также коралловые рифы.
L’état d’urgence environnementale a été décrété. A state of environmental emergency has been declared. https://t.co/QH60CbC9y1
— Pravind Jugnauth (@PKJugnauth) August 7, 2020
🇲🇺 Marée noire à l’île #Maurice : la #catastrophe en images. #Mauritius pic.twitter.com/k7QifewBuQ
— MU (@Press_MU) August 7, 2020
- В ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”. В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.
- После нескольких неудачных попыток поднять танкер Delfi в Одессе было принято решение сменить подрядчика, после чего работы возобновят.