Украинское представительство McDonald's полностью отказывается от пластиковых стаканов для холодных напитков.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

“Мало наслаждаться красотой планеты. Нужно заботиться о ней. Именно поэтому мы отказываемся от пластиковых стаканов, в которых подавали холодные напитки”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что холодные напитки в McDonald’s в Украине теперь будут подаваться только в бумажных стаканах.

“Благодаря этому решению потребление пластика уменьшиться на 10 тонн ежемесячно”, – говорится в сообщении компании.