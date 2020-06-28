Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
“Мало наслаждаться красотой планеты. Нужно заботиться о ней. Именно поэтому мы отказываемся от пластиковых стаканов, в которых подавали холодные напитки”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что холодные напитки в McDonald’s в Украине теперь будут подаваться только в бумажных стаканах.
“Благодаря этому решению потребление пластика уменьшиться на 10 тонн ежемесячно”, – говорится в сообщении компании.
- В посольстве в Соединенных Штатах Америки пошутили над отсутствием русского языка в меню заведений сети McDonald’s в Украине.