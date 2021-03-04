Об этом “Детектор медиа” сказал медиаюрист ИМИ Али Сафаров.

“Сам факт подачи судебного иска я не считаю давлением или нарушением. К сожалению, у нас судебная система, мягко говоря, несовершенна — это проблема. Но это проблема судебной системы, которую надо реформировать, а не вопрос свободы слова”, – сказал он.

Юрист пояснил, что судебный иск — это цивилизованный путь решения любых конфликтов.

Сафаров уточнил, что ст. 32 Конституции Украины гарантирует каждому право защищать себя в суде, в том числе с опровержением информации, возмещением морального вреда и тому подобное. В то же время закон о государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов предусматривает нормы, по которым информация о чиновниках более открыта; если журналист проверял информацию, то он освобождается от ответственности; информация, имеющая общественный интерес, может распространяться, даже если она была с закрытым режимом доступа.

“Это должно рассматриваться в суде. Если в суде будет принято явное необоснованное решение, которое не соответствует практике Европейского суда по правам человека, действующему законодательству Украины — тогда мы можем говорить о нарушении. Сам факт подачи искового заявления, нельзя показывать как нарушение, поэтому что это нивелирует правовой способ защиты нарушенного права”, – сказал медиаюрист.

Али Сафаров также объяснил, почему Соколова может фигурировать в иске как ответчик, а не как свидетель: “В исковом заявлении человек пишет, что считает необходимым, а потом суд рассматривает. Если в соответствии с законодательством, исковое заявление содержит не правильного ответчика, то суд может заменить ответчика на надлежащего или прекратить рассмотрение дела”.

Юрист добавил, что интервью, по ст.13 закона об авторском праве и смежных правах, является объектом совместных авторских прав. То есть, журналист и интервьюер являются соавторами интервью.

Напомним, 3 марта 2021 ведущая Янина Соколова сообщила, что генпрокурор Ирина Венедиктова подала в суд иск против нее и внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко.

Соколова считает иск давлением и призвала Офис генпрокурора прекратить давить на журналистов. По словам журналистки, дело касается ее интервью с Шевченко для программы “Стыдно”. В частности, в программе обсуждали $6 млн взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского. Шевченко тогда сказал, что “Венедиктова брала взятку за это”.