Управление США по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) — американский медицинский регулятор — заявил, что все, кто будет вакцинироваться препаратами Moderna или Pfizer, должны получить две полные дозы.

Об этом сообщает CNN.

“В настоящее время предлагать изменения в разрешенных FDA дозировках или графиках вакцинирования преждевременно и предложение не подтверждается имеющимися точными доказательствами”, – говорится в заявлении FDA.

Также там отмечают, что без соответствующих данных, подтверждающих такие изменения в применении вакцин, общество и здравоохранение в целом подвергается значительному риску.

В воскресенье руководитель федеральной программы вакцинации Монсеф Слауи в эфире телеканала CBS заявил, что правительство США рассматривает возможность предоставлять определенной части населения половину дозы вакцины Moderna, чтобы ускорить вакцинацию в стране.

“Мы знаем, что сокращение в два раза дозы вакцины Moderna, вводимой людям в возрасте от 18 до 55 лет в два этапа, позволит достичь цели иммунизации вдвое большего числа людей теми запасами препарата, которыми мы располагаем”, – сказал он.

Но комиссар FDA доктор Стивен Хан и доктор Питер Маркс, возглавляющие подразделение вакцин FDA, заявили, что эти результаты охватили лишь очень немногих людей, за которыми долго не наблюдали, чтобы увидеть, сохранятся ли их иммунные реакции.

“Имеющиеся данные по-прежнему подтверждают необходимость использования двух указанных доз каждой разрешенной вакцины через определенные промежутки времени. Для вакцины Pfizer/BioNTech интервал составляет 21 день между первой и второй дозой, а для вакцины Moderna – 28 дней”, – сказали они.