Медики больницы скорой помощи в Омске (Россия) всячески препятствуют и не позволяют транспортировать оппозиционера Алексея Навального в клинику на территории Германии.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она пояснила, что накануне вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал, что Навального можно перевезти в заграничную клинику, где он пройдет необходимый курс лечения.

Родственники организовали эвакуационный рейс, но, когда все было готово – медики отказались отдавать документацию и передавать Навального для транспортировки.

Главный врач пояснил также решение тем, что состояние Навального нестабильное, а только решения родственников для перевозки недостаточно.

В 10 утра по местному времени (7 утра по Киеву) должен был состояться подход к прессе, но его перенесли на час, но так и не провели.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вышел к прессе и сообщил, что по словам одного из сотрудников полиции в организме Навального медики нашли яд, который опасен не только для оппозиционера, но и для окружающих. При этом, название яда они не указали, сославшись на “тайну следствия”.

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

В ответ на действия медиков омской больницы скорой помощи Ярмыш сообщила, что будет составлено обращение в Европейский суд по правам человека заявлением «о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента”.

“Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью”, – написала пресс-секретарь оппозиционера.

Обращаемся в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента. Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева также написала, что транспортная полиция сообщила о яде в организме оппозиционера.

Транспортная полиция обнаружила у него очень опасное вещество и при нас показала его название главному врачу со словами: может это сможет как-то помочь пациенту: Мураховский НИКАК не отреагировал: мол это неофициальная информация, мало ли кто что сказал. Ничего не предпринимается pic.twitter.com/gSGipLqnwB — Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 21, 2020