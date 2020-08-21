Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она пояснила, что накануне вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал, что Навального можно перевезти в заграничную клинику, где он пройдет необходимый курс лечения.

Родственники организовали эвакуационный рейс, но, когда все было готово – медики отказались отдавать документацию и передавать Навального для транспортировки.

Главный врач пояснил также решение тем, что состояние Навального нестабильное, а только решения родственников для перевозки недостаточно.

В 10 утра по местному времени (7 утра по Киеву) должен был состояться подход к прессе, но его перенесли на час, но так и не провели.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вышел к прессе и сообщил, что по словам одного из сотрудников полиции в организме Навального медики нашли яд, который опасен не только для оппозиционера, но и для окружающих. При этом, название яда они не указали, сославшись на “тайну следствия”.

В ответ на действия медиков омской больницы скорой помощи Ярмыш сообщила, что будет составлено обращение в Европейский суд по правам человека заявлением «о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента”.

“Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью”, – написала пресс-секретарь оппозиционера.

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева также написала, что транспортная полиция сообщила о яде в организме оппозиционера.

  • 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Теперь он в реанимации без сознания.
  • Известно о том, что состояние политика стабильно тяжелое. Он в коме. Родственники оппозиционера просят транспортировать его в Германию и уже подготовили все необходимо, однако в России медики и власть на это не соглашаются.