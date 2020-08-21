Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Она пояснила, что накануне вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал, что Навального можно перевезти в заграничную клинику, где он пройдет необходимый курс лечения.
Родственники организовали эвакуационный рейс, но, когда все было готово – медики отказались отдавать документацию и передавать Навального для транспортировки.
Главный врач пояснил также решение тем, что состояние Навального нестабильное, а только решения родственников для перевозки недостаточно.
В 10 утра по местному времени (7 утра по Киеву) должен был состояться подход к прессе, но его перенесли на час, но так и не провели.
Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вышел к прессе и сообщил, что по словам одного из сотрудников полиции в организме Навального медики нашли яд, который опасен не только для оппозиционера, но и для окружающих. При этом, название яда они не указали, сославшись на “тайну следствия”.
Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
В ответ на действия медиков омской больницы скорой помощи Ярмыш сообщила, что будет составлено обращение в Европейский суд по правам человека заявлением «о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента”.
“Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью”, – написала пресс-секретарь оппозиционера.
Обращаемся в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента. Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева также написала, что транспортная полиция сообщила о яде в организме оппозиционера.
Транспортная полиция обнаружила у него очень опасное вещество и при нас показала его название главному врачу со словами: может это сможет как-то помочь пациенту: Мураховский НИКАК не отреагировал: мол это неофициальная информация, мало ли кто что сказал. Ничего не предпринимается pic.twitter.com/gSGipLqnwB
— Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 21, 2020
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Теперь он в реанимации без сознания.
- Известно о том, что состояние политика стабильно тяжелое. Он в коме. Родственники оппозиционера просят транспортировать его в Германию и уже подготовили все необходимо, однако в России медики и власть на это не соглашаются.