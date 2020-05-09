В США медсестры устроили акцию протеста под Белым домом, чтобы привлечь внимание к незащищенности медработников, работающих с больными COVID-19.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Утром в четверг, 6 мая, на площади перед Белым домом члены профсоюзного объединения медсестер США National Nurses United устроили акцию протеста, чтобы привлечь внимание к дефициту средств защиты для медработников.

Протестующие выложили за землю 88 пар обуви, которые символизируют медсестер, которые погибли в результате заражения коронавирусной инфекцией на работе. Затем демонстранты зачитали имена погибших.

Этот профсоюз представляет более 150 тысяч медсестер, которые работают по всей стране и активно участвуют в борьбе с эпидемией.

Члены организации подчеркнули, неоднократно обращались к властям с просьбой нарастить производство и поставку в больницы средств индивидуальной защиты, однако реакции не последовало.

“Вы выбрасываете нас на поле битвы без доспехов. Мы жалуемся все больше, но не видит, что что-то делается. Мы не получаем того, что нам нужно. Но впереди худшие времена. Мы очень напуганы”, — заявила президент National Nurses United Джин Росс.

Стоит отметить, что накануне протеста президент США Дональд Трамп встречался с представительнице профсоюза в Овальном кабинете и заявил, что в стране нет недостатка средств индивидуальной защиты и дефицит может быть “случайным”.