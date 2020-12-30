До Нового года осталось меньше двух дней, поэтому самое время подумать о праздничном столе. Традиционными для празднования Нового года есть салаты оливье, "мимоза" и "шуба", а еще холодец и фаршированные яйца. И все же нет какого-то правила, что именно должно быть на столе.

#Буквы собрали несколько рецептов для праздничного стола в кругу семьи и друзей.

Для хозяйки важно знать количество гостей, ведь сам процесс приготовления дело довольно хлопотное, на это могут уйти целые сутки или более.

Желательно готовить легкие блюда – легкие, имеется в виду для желудка. Ведь тяжесть в желудке – совершенно не то, что мы хотим получить в Новый год.

В качестве основного блюда можно приготовить рыбу или мясо.

Мясные блюда

Говядина Веллингтон

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла

вырезка говядины 1,4 кг, ровно обрезанная

слоеное тесто 500 г

400 г шампиньонов, мелко нарезанных

4 шт. мелко нарезанного лука-шалот

2 зубчика чеснока, мелко нарезанного

170 г паштета из куриной печени

5 г свежего эстрагона, мелко нарезанного

14 г свежей петрушки, мелко нарезанной

1 яичный желток, взбитый

Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде на сильном огне. Приправьте говядину свежемолотым черным перцем, солью, затем положите в сковороду и поджарьте по 1 минуте с каждой стороны, пока все не станет коричневым. Дайте остыть.

Теперь на сковороде разогрейте оставшееся масло. Добавьте грибы и лук-шалот и жарьте на среднем огне 5-10 минут, пока вся жидкость не испарится. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Перелейте в миску и перемешайте с паштетом и зеленью.

Раскатайте тесто в прямоугольник, достаточно большой, чтобы покрыть филе. Отрежьте длинную полоску для украшения. Равномерно распределите на нем паштет с грибами и зеленью, оставив несколько сантиметров на краях. Выложите говядину на тесто и заверните в рулет, защипнув по бокам. Из оставшегося теста нарежьте несколько полосок, чтобы положить наверх ромбом.

Затем смажьте тесто яичным желтком.

Готовьте в духовке 30 минут при 200 °C, затем уменьшите огонь и готовьте еще 15 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки. Выньте из духовки и дайте настояться 10 минут перед тем, как нарезать и подавать.

Фаршированная свинина по-итальянски

Ингредиенты

1,5 кг свинины без костей

2 столовые ложки оливкового масла

1 средний лук-порей, только белая часть, мелко нарезанный

2 свиные сосиски

10 мелко нарезанных листьев шалфея

20 г панировочных сухарей

20 г бланшированного миндаля, нарезанного

1 чайная ложка измельченных семян фенхеля

цедра и сок 1 лимона

2 чайные ложки морской соли

3 луковицы фенхеля, разрезанные на четвертинки и ломтики, листья зарезервированы

100 г панчетты или другого вяленого бекона

200 г капусты

Нагрейте 1 столовую ложку масла на сковороде, добавьте лук-порей и жарьте 8-10 минут до мягкости; переложите в миску. Выдавить сосиску из кожуры и добавить к луку-порею. Добавьте шалфей, панировочные сухари, миндаль, половину семян фенхеля и цедру лимона. Приправьте и хорошо перемешайте.

Возьмите свинину. Используя острый нож, разрежьте мясо горизонтально примерно на две трети длины (но не полностью), держа нож параллельно доске, чтобы получился карман. Раскройте мясо, как книгу, и распределите начинку в открывшемся кармане, оставив 2 см границы. Плотно свяжите шнурком.

Натрите кожу 1 чайной ложкой масла. Смешайте оставшиеся семена фенхеля с морской солью и распределите поверху мяса. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Тем временем в миске перемешайте фенхель с оставшимся оливковым маслом и панчеттой; заправьте черным перцем. Через 20 минут достаньте свинину из духовки и высыпьте смесь фенхеля в форму. Снизьте температуру до 160 °C, выставьте таймер на 1 час 30 минут (или посчитайте 25 минут на каждые 500 г) и запекайте до полной готовности. Переложите свинину на доску, накройте крышкой и дайте постоять не менее 20 минут.

Тем временем варить капусту в кипящей воде 3-4 минуты до готовности; процедите и добавить в форму с фенхелем. Перемешайте, добавьте листья фенхеля и лимонный сок и приправьте. Подавайте со свининой.

Свинина с белыми грибами, завернутая в ветчину

Ингредиенты

4 стейка из свиной корейки без костей, очищенные от жира

4 ломтика ветчины

4 столовые ложки пасты из белых грибов

60 г тертого твердого сыра

7,5 г свежего тимьяна

2 столовые ложки сливочного масла

1 кг картофеля, очищенного и крупно нарезанного

2 столовые ложки молока

500 г лука-порея, вымытого, очищенного и нарезанного толстыми ломтиками

100 г шпината, вымытого

Поместите стейки из свиной корейки между двумя листами пищевой пленки и разбейте скалкой до толщины 1 см. Снимите с пищевой пленки.

Выложите каждый ломтик ветчины на доску, положите на каждый стейк из свиной корейки и намажьте каждый из них столовой ложкой грибной пасты, затем четвертью сыра и посыпьте небольшим количеством листьев тимьяна (оставьте хорошую щепотку листьев тимьяна для лука-порея). Скатайте каждую отбивную в трубочку и при необходимости закрепите палочкой для коктейля.

Нагрейте на сковороде половину столовой ложки масла и обжарьте свиные рулеты по 1 минуте с каждой стороны до золотистого цвета. Выложите на противень, переложите в духовку и запекайте 15 минут, пока свинина не прожарится.

Тем временем положите картофель в кастрюлю с холодной водой, накройте крышкой и доведите до кипения. Варите на медленном огне 12-15 минут до готовности, затем слейте воду и разотрите до консистенции пюре с 1 столовой ложкой масла и молока. Приправьте свежемолотым черным перцем.

Разогрейте оставшееся масло на сковороде, добавьте лук-порей и оставшиеся листья тимьяна и тушите 10 минут. Добавьте листья шпината в течение последней минуты и дайте им завянуть. Нарежьте каждую свиную корейку пополам и подавайте картофельным пюре и овощами.

Жареный цыпленок в розовом вине

Ингредиенты

10 веточек тимьяна

3 измельченных зубчика чеснока

2 столовые ложки белого бальзамического уксуса

100 мл розового вина

1 столовая ложка оливкового масла

1,6 кг целой курицы

1 нарезанный апельсин

1 лимон, нарезанный дольками

1 луковица, нарезанная дольками

500 г мини-моркови

480 г замороженного горошка

Очистите половину листьев тимьяна от стеблей, добавьте листья в небольшую миску вместе с чесноком, бальзамиком, розовым вином, оливковым маслом и приправой. Взбейте вилкой и перемешайте.

Положите курицу в форму для запекания с высокими стенками. Положите половину ломтиков апельсина и лимона в куриную полость вместе с оставшимися целыми веточками тимьяна. Выложите оставшиеся дольки апельсина и лимона и дольки лука вокруг курицы в жаровне.

Залейте маринадом всю курицу. Переверните курицу на бок, подперев фруктами. Это поможет приготовить птицу более равномерно и сделает куриную грудку сочной. Жарьте 20 минут. Осторожно переверните курицу на другой бок. Полейте соком и верните в духовку еще на 20 минут. Наконец, переверните курицу грудкой вниз, еще раз полейте маслом и запекайте в течение последних 20 минут. Достаньте из духовки, смочите соком и дайте постоять 20 минут под тентом из фольги.

Пока курица отдыхает, доведите до кипения кастрюлю с водой, варите морковь 8-10 минут или пока она не станет мягкой. Добавьте горошек в последние 2 минуты.

Подавайте жареного цыпленка в розовом соусе на блюде с обжаренными апельсинами, лимоном, луком и овощами.

Салаты

Салат “Рождественское дерево”

Ингредиенты

8 чашек свежих листьев шпината

1 красный болгарский перец, нарезанный тонкими длинными полосками

½ стакана семян граната

½ стакана фисташек

½ стакана сыра фета

2-3 ломтика яблока нарезать звездочками с помощью формочки для печенья

Для клюквенной заправки

4 столовые ложки клюквенного сока

3 столовые ложки клюквенного соуса (необязательно, но настоятельно рекомендуется, потому что он придает великолепный цвет заправке!)

2 столовые ложки яблочного уксуса

1 апельсиновая цедра и сок

4 столовые ложки дижонской горчицы

½ стакана оливкового масла первого холодного отжима

1 столовая ложка вустерширского соуса

½ чайной ложки свежего измельченного перца

½ чайной ложки кошерной морской соли

Оберните разделочную доску или квадратную доску оберточной бумагой по вашему выбору или просто подавайте на тарелке. Завяжите праздничный бант и заправьте под бант щипцы.

Выложите шпинат (или нарезанный салат на ваш выбор) в форме елки. Если хотите, вовлеките детей в следующие несколько шагов! Им будет так весело украшать елку.

Добавьте “гирлянду” из красного болгарского перца, нарезав его тонкими длинными полосками.

Добавьте “украшения” из зерен граната и фисташек.

Добавьте “снег” из перетертого сыра фета.

Добавьте “верхушку дерева и звездочки” из яблок, используя разные формы для печенья в форме звезды.

Сбрызните клюквенной заправкой или другой, по вашему вкусу.

Салат “Рождественское дерево”

Ингредиенты

8 чашек свежих листьев шпината

1 красный болгарский перец, нарезанный тонкими длинными полосками

½ стакана семян граната

½ стакана фисташек

½ стакана сыра фета

2-3 ломтика яблока нарезать звездочками с помощью формочки для печенья

Для клюквенной заправки

4 столовые ложки клюквенного сока

3 столовые ложки клюквенного соуса (необязательно, но настоятельно рекомендуется, потому что он придает великолепный цвет заправке!)

2 столовые ложки яблочного уксуса

1 апельсиновая цедра и сок

4 столовые ложки дижонской горчицы

½ стакана оливкового масла первого холодного отжима

1 столовая ложка вустерширского соуса

½ чайной ложки свежего измельченного перца

½ чайной ложки кошерной морской соли

Оберните разделочную доску или квадратную доску оберточной бумагой по вашему выбору или просто подавайте на тарелке. Завяжите праздничный бант и заправьте под бант щипцы.

Выложите шпинат (или нарезанный салат на ваш выбор) в форме елки. Если хотите, вовлеките детей в следующие несколько шагов! Им будет так весело украшать елку.

Добавьте “гирлянду” из красного болгарского перца, нарезав его тонкими длинными полосками.

Добавьте “украшения” из зерен граната и фисташек.

Добавьте “снег” из перетертого сыра фета.

Добавьте “верхушку дерева и звездочки” из яблок, используя разные формы для печенья в форме звезды.

Сбрызните клюквенной заправкой или другой, по вашему вкусу.

Закуски

Террин из свеклы и козьего сыра

Ингредиенты

6 штук крупной свеклы

3 упаковки мягкого козьего сыра по 125 г

2 столовые ложки нарезанного свежего укропа плюс дополнительно для подачи

1 столовая ложка жареного и крупно нарезанного фундука

Выстелите форму для хлеба размером 20 x 10 см пищевой пленкой так, чтобы свес был достаточным, чтобы полностью покрыть террин.

Очистите и нарежьте свеклу, затем переложите в жаростойкую миску. Добавьте немного воды, накройте пищевой пленкой и поставьте в микроволновую печь на 10-12 минут до готовности. Либо запеките в духовке до готовности.

Тем временем взбейте козий сыр и укроп лопаткой до однородности. Приправить черным перцем по вкусу, накройте крышкой и остудите.

Осторожно с помощью мандолины или очень острого ножа нарежьте приготовленную свеклу на ломтики шириной 3-4 мм. Уложите слой ломтиков свеклы на дно формы – возможно, вам придется обрезать некоторые по размеру. Создайте слой по бокам. Нанесите тонкий слой смеси козьего сыра на свеклу внизу, затем покройте еще одним слоем свеклы. Продолжайте, пока не дойдете до верха формы и не закончится козий сыр. В завершение нанесите последний слой свеклы, заправив края вниз по бокам формы для ровного края. Накройте свисающей пищевой пленкой, сверху поставьте утяжелитель (подойдет пачка соли). Оставьте в холодильнике минимум на 4 часа, желательно на ночь.

Осторожно извлеките террин из формы и снимите пищевую пленку. Используйте очень острый нож, чтобы нарезать кусочками, а затем подавать, посыпав орехами и укропом.

Авокадо на гриле с хумусом

Ингредиенты

400г консервированного нута

¼ ч. л. копченой паприки

¼ ч. л. молотого тмина

¼ ч. л. молотого кориандра

1/8 чайной ложки кайенского перца

3½ столовые ложки оливкового масла

4 столовые ложки тахини

½ лимона, сок

1 средний зубчик чеснока, измельченный

½ столовой ложки пасты из хариссы плюс 1 чайная ложка для украшения

100 г греческого йогурта

4 спелых авокадо

2 столовые ложки крупно нарезанных листьев кориандра для украшения

Разогрейте духовку до 200 °C. Слейте воду и промойте банку с нутом и отложите половину в сторону. Вторую половину промокните и перемешайте с копченой паприкой, тмином, кориандром, кайенским перцем и ½ столовой ложки оливкового масла. Приправьте и разложите на противне. Готовьте 30 минут, переворачивая, до хрустящей корочки.

Тем временем поместите оставшуюся половину нута в кухонный комбайн с 2 столовыми ложками оливкового масла, 2 столовыми ложками тахини, лимонным соком, чесноком и приправой. Смелите и добавьте немного воды, если она кажется слишком густой. Переложите в миску и перемешайте с пастой из хариссы.

Смешайте йогурт с оставшейся тахини. Добавьте приправы и отложите.

Авокадо разрежте пополам и удалите косточки. Смажьте мясную сторону 1 столовой ложкой оливкового масла, затем поместите их на горячий барбекю или сковороду на 4-5 минут, пока на всей поверхности не появятся темно-золотые отметины. Переложите в сервировочную тарелку и залейте хумус, затем сверху выложите жареный нут. Выложите оставшуюся хариссу как гарнир, затем посыпьте кориандром. Подавайте с йогуртом тахини.

Релеты из бекона, моцареллы и кусочков груши

Ингредиенты

85 г вяленого бекона

2 спелые груши, очищенные от сердцевины и нарезанные ломтиками

125 г моцареллы, нарезанной

6 свежих листьев чеснока или другой зелени для украшения

Разогрейте духовку до 180 °C.

Выложите ломтики бекона на доску и разрежьте пополам вдоль. Положите по ломтику груши и моцареллы в середину каждого ломтика ветчины, затем заверните, чтобы получились небольшие рулетики.

Выложите на противень и поджарьте в духовке 5 минут. Украсьте зеленью.

Закуска из лосося и сыра с тостами

Ингредиенты

360 г ломтиков копченого лосося

200 г мягкого сыра

2 лимона

1/2 пучка зелени

2 спелых авокадо, очищенных от кожицы и нарезанных ломтиками

4 толстых ломтика белого хлеба

Также вам понадобятся

2 маленьких формы-звездочки для вырезания хлеба

8 маленьких силиконовых формочек в виде полусфер для выпечки

Выложите 8 небольших формочек пищевой пленкой. Выложите каждый слой копченого лосося так, чтобы кусочки лосося доходили до верхней части форм. Охладите в холодильнике до необходимости.

Тем временем смешайте мягкий сыр, сок 1 лимона и нарезанную зелень. Заполните формы смесью мягкого сыра, положите сверху ломтики авокадо, сложите излишки лосося и охладите в холодильнике не менее 1 часа перед подачей на стол. Выложите закуски на маленькие тарелки для сервировки.

Для тостов разогрейте гриль до высокой температуры, вырежьте из хлеба 8 звездочек с и слегка поджарьте в течение 30 секунд – 1 минуты с каждой стороны. Вставьте нож между поджаренными краями, чтобы разделить каждую звездочку, чтобы у вас получилось 16.

Положите поджаренные стороны вверх и жарьте под грилем еще от 30 секунд до 1 минуты, пока они не станут золотистыми, а края не загнутся. Нарежьте оставшийся лимон дольками и подавайте с кусочками лосося и тостами Мельба. Украсьте блюдо зеленью.

Закуски Санты

Вам понадобятся

26 крекеров

13 ломтиков колбасы

125 г козьего сыра комнатной температуры

1 палочка сельдерея, тонко нарезанная

78 каперсов

Положите крекеры на сервировочную доску. Вырежьте из колбасы шапочку. Положите по одному кусочку на каждый крекер.

Положите мягкий козий сыр в кондитерский мешок и протяните белый ободок через край колбаски, затем нарисуйте бороду и точку на верхней части шляпы.

Сверху на бороду положите ломтики сельдерея, чтобы получились усы. Из каперсов сделайте глазки и носик.

Десерты

Чизкейк с глинтвейном

Ингредиенты

350 г песочного печенья в шоколаде

75 г сливочного масла

2 ст.ложки какао-порошка

6½ листов желатина

350 г маскарпоне

250 г сметаны

½ чайной ложки корицы

2 средних яйца

115 г сахарной пудры

175 мл глинтвейна

100 г шоколада, растопленного

Измельчите печенье, пока оно не станет мелкой крошкой. Смешайте крошки печенья с растопленным маслом и какао-порошком до однородности, затем выложите в форму диаметром 20 см, распределите слоем в 1 см и сделайте бортики по стенкам формы. Оставьте охлаждаться на 30 минут.

Замочите пять листков желатина в небольшой миске с холодной водой и оставьте на 5 минут, пока они не станут мягкими. Пока желатин впитывается, смешайте маскарпоне и сметану до однородной массы. Слейте воду из желатина. Перелейте желатин в небольшую кастрюлю и нагрейте на слабом огне, помешивая, 2 минуты, пока он не растает. Снимите с огня и добавьте смесь сыра и сливок вместе с корицей. Взбейте до однородной массы.

С помощью электрического ручного венчика взбейте яйца и 100 г сахара в средней миске в течение 4 минут, пока они не станут бледными и достаточно густыми, чтобы на поверхности остались следы. Добавьте сыр и сливки. Вылейте в тесто. Охладите 3-4 часа или до застывания.

Замочите оставшийся желатин в холодной воде на 5 минут. Пока желатин впитывается, осторожно нагрейте глинтвейн в небольшой кастрюле на слабом огне. Снимите с огня. Слейте воду с желатина и отожмите лишнюю воду. Добавьте в теплое вино вместе с оставшимся сахаром и перемешайте до полного растворения. Дайте смеси остыть. Когда он остынет, аккуратно полейте чизкейк ложкой. Перенести в холодильник и охладить еще 2-3 часа до полного застывания.

Выложите растопленный шоколад на дно большой тарелки. Поставьте в холодильник на 2 минуты, пока шоколад не станет твердым. Отведя небольшой острый нож от себя, соскребите шоколад, чтобы образовались локоны. Если они сломались, оставьте шоколад при комнатной температуре на 30 секунд. Если он станет слишком мягким, оставьте его в морозильной камере на минуту. Сложите шоколадные завитки в центре чизкейка для подачи.

Снеговики из безе

Ингредиенты

3 белка

50 мл сливок (33%)

250 г сливочного сыра

50 г сахарной пудры

50 г молочного шоколада

Мармелад, кондитерские карандаши, посыпки

Взбейте белки в пышную пену. Добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать до образования устойчивых пиков.

Застелите противень пергаментом, выложите безе небольшими порциями при помощи ложки или кондитерского мешка. Безе должны быть разного размера.

Выпекайте безе 1,5 часа в разогретой до 150 °С духовке, затем остудите.

Приготовьте крем: взбейте охлажденные сливки до загустения. Добавьте сыр, пудру и взбивайте еще 2-3 минуты. Поставьте крем в холодильник.

Сделайте шапочки для снеговиков: растопите шоколад на водяной бане, залейте его в силиконовые формочки подходящего размера. Поставьте в холодильник до полного застывания. В качестве шапочек также можете использовать шоколадные конфеты нужной формы.

Соберите снеговиков из безе, соединяя их при помощи крема. Таким же образом закрепите шоколадные шапочки. Украсьте десерт, используя мармелад, кондитерские карандаши и посыпки.

Рецепты с Sainsbury’s magazine