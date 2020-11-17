Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отказался от участия во втором туре на местных выборах по состоянию здоровья.

Об этом он заявил в видеообращении.

Он поблагодарил криворожан за доверие, но сказал, что не сможет полноценно выполнять обязанности мэра.

“Отдавая все силы родному Кривому Рогу, я, к сожалению, не становился моложе. Я всегда перед вами открыт и честен. Не могу вас подвести и сейчас, когда так необходима интенсивная работа. А здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать в полсилы – это не по мне. Осознавая наибольшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов”, – сказал мэр Кривого Рога.

При этом Вилкул назвал человека, которому бы смог доверить эту должность и призвал поддержать его.

“Теперь во второй тур выходит [глава местной “Оппозиционной платформы”] Константин Павлов. С ним мы работали 10 лет в одной команде. Я уверен, что он порядочный, принципиальный и подготовленный кандидат на должность мэра. Он сохранит все лучшее, не допустит потрясений и социальных экспериментов, а развитию города придаст молодой динамики и новой энергии. И всегда будет на стороне простых людей. А наш блок “Украинская перспектива”, мои знания и опыт всегда будут поддержкой Константину Павлову в городском совете”, – сказал Вилкул.

Ранее стало известно, что Юрий Вилкул был госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Второй тур местных выборов в Кривом Роге состоится 22 ноября.