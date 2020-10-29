Об этом сообщил народный депутат (фракция “Слуга народа”) Максим Зуев в Facebook.

“Ушел из жизни Олег Бондаренко, мэр Новгород-Северского. Ковид. Искренние соболезнования родным и близким”, – сообщил Зуев.

Олегу Бондаренко было 47 лет.

С марта 2014 по 13 ноября 2015 Олег Бондаренко работал в должности председателя Новгород-Северской районного совета. В должности Новгород-Северского городского головы работал с 18 ноября 2015 года.