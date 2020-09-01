Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Должен вам рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID19. Тест подтвердил эту болезнь. В связи со спецификой работы я регулярно сдаю тест в течение последних пяти месяцев. Также мои заместители, другие члены команды. Мы имеем специальный режим работы в связи с необходимостью ежедневно общаться с большим количеством людей”, – говорится в сообщении.

Надал отметил, что кроме него, ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений совета не оказался инфицированным.

Он также заверил, что потребности в его госпитализации нет.

“Чувствую некоторые симптомы, в частности – неприятная боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы с дома. Потребности в госпитализации нет”, – сообщил мэр Тернополя.