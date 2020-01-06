Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
“11 января состоится встреча Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что канцлер едет в Россию по приглашению Путина.
Также сообщается, что на встрече будут обсуждаться актуальные на сегодняшний день темы международной политики, среди которых ситуации в Ливии, Сирии и эскалация в результате ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани на Ближнем Востоке.
Помимо того, Меркель с Путиным намерены обговорить вопрос конфликта на Донбассе в контексте выполнения Минских соглашений и тех договоренностей, которых удалось достигнуть на “нормандском” саммите в Париже 9 декабря 2019 года.
- Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в 2020 году президент России Владимир Путин будет пытаться поделить Украину на “Малороссию” и “Запад”.