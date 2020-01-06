Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января приедет в Москву, где будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

“11 января состоится встреча Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что канцлер едет в Россию по приглашению Путина.

Также сообщается, что на встрече будут обсуждаться актуальные на сегодняшний день темы международной политики, среди которых ситуации в Ливии, Сирии и эскалация в результате ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани на Ближнем Востоке.

Помимо того, Меркель с Путиным намерены обговорить вопрос конфликта на Донбассе в контексте выполнения Минских соглашений и тех договоренностей, которых удалось достигнуть на “нормандском” саммите в Париже 9 декабря 2019 года.