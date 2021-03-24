Об этом сообщает международное информагентство Reuters.
“Идея локдауна на Пасху была составлена из самых лучших побуждений. Нам срочно необходимо остановить и обратить вспять третью волну пандемии“, – заявила Меркель.
Но, по ее словам, реализовать меры так быстро не удалось. Она извинилась за эту идею.
“Это моя ошибка“, – добавила канцлер.
В связи с этим, власти страны договорились призвать граждан оставаться дома на пять дней во время пасхальных праздников, объявив 1 и 3 апреля дополнительными “выходными днями“.
Отмечается, что такое решение было принято на фоне растущего общественного недовольства правительством, возглавляемым консерваторами, в связи с медленным внедрением вакцин от COVID-19 и расширенными мерами карантина.
- Ранее Ангела Меркель объявила, что власти продлевают жесткий карантин в стране до 18 апреля. В частности, она уточнила, что ограничения особенно усилят на время пасхальных праздников – в это время магазины, в том числе продуктовые, в должны будут закрыться.