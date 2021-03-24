Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что идея ввести жесткий пятидневный карантин на Пасху была ошибкой.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

“Идея локдауна на Пасху была составлена из самых лучших побуждений. Нам срочно необходимо остановить и обратить вспять третью волну пандемии“, – заявила Меркель.

Но, по ее словам, реализовать меры так быстро не удалось. Она извинилась за эту идею.

“Это моя ошибка“, – добавила канцлер.

В связи с этим, власти страны договорились призвать граждан оставаться дома на пять дней во время пасхальных праздников, объявив 1 и 3 апреля дополнительными “выходными днями“.

Отмечается, что такое решение было принято на фоне растущего общественного недовольства правительством, возглавляемым консерваторами, в связи с медленным внедрением вакцин от COVID-19 и расширенными мерами карантина.