Об этом журналистам сообщил спикер правительства Германии Штефан Зайберт.

Накануне Зайберт сообщил, что первый тест канцлера на коронавирус также показал отрицательный результат, но в связи с рекомендациями медиков Меркель вынуждена быть в самоизоляции и работать из дома.

Последний, третий тест, ей сделают в начале следующей недели.