Об этом журналистам сообщил спикер правительства Германии Штефан Зайберт.
Накануне Зайберт сообщил, что первый тест канцлера на коронавирус также показал отрицательный результат, но в связи с рекомендациями медиков Меркель вынуждена быть в самоизоляции и работать из дома.
Последний, третий тест, ей сделают в начале следующей недели.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась под домашний карантин. Врач, который делал ей прививку, заразился коронавирусом.
- Первый тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель показал отрицательный результат.