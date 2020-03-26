Канцлер Германии Ангела Меркель в условиях самоизоляции сдала второй тест на наличие коронавирусной инфекции. Результат оказался негативным.

Об этом журналистам сообщил спикер правительства Германии Штефан Зайберт.

Накануне Зайберт сообщил, что первый тест канцлера на коронавирус также показал отрицательный результат, но в связи с рекомендациями медиков Меркель вынуждена быть в самоизоляции и работать из дома.

Последний, третий тест, ей сделают в начале следующей недели.