Об этом говорится в сообщении немецкого правительства.
До этого Меркель выступила в Берлине с заявлением по пандемии коронавируса. Канцлер поблагодарила всех, кто на фоне распространения коронавируса отказался от социальных контактов.
“После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и его результат был позитивным. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин.
Меркель будет регулярно проходить исследование на коронавирус.
Напомним, ранее канцлера Германии Ангелу Меркель в разгар эпидемии коронавируса заметили в берлинском супермаркете Hit Ullrich. Она была без медицинской маски и перчаток.
Ранее Меркель призывала жителей страны придерживаться самоизоляции и серьезно отнестись к мерам по борьбе с заболеванием.
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