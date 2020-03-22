Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась под домашний карантин. Врач, который делал ей прививку, заразился коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении немецкого правительства.

До этого Меркель выступила в Берлине с заявлением по пандемии коронавируса. Канцлер поблагодарила всех, кто на фоне распространения коронавируса отказался от социальных контактов.

“После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и его результат был позитивным. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин.

Меркель будет регулярно проходить исследование на коронавирус.

Напомним, ранее канцлера Германии Ангелу Меркель в разгар эпидемии коронавируса заметили в берлинском супермаркете Hit Ullrich. Она была без медицинской маски и перчаток.

Ранее Меркель призывала жителей страны придерживаться самоизоляции и серьезно отнестись к мерам по борьбе с заболеванием.