Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
Меркель отметила, что работает в режиме видеоконференций и телефонных включений, но ей все же не хватает личных контактов с коллегами.
“Немного недостает того, что я не могу, к примеру, лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей или что нет личных контактов”, – поделилась она.
Последний, третий тест, ей сделают в начале следующей недели. Первые два показали негативный результат.
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