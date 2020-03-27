Канцлер Германии Ангела Меркель, которая остается в самоизоляции после контакта с больным коронавирусом, пожаловалась на недостаток живого общения.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

Меркель отметила, что работает в режиме видеоконференций и телефонных включений, но ей все же не хватает личных контактов с коллегами.

“Немного недостает того, что я не могу, к примеру, лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей или что нет личных контактов”, – поделилась она.

Последний, третий тест, ей сделают в начале следующей недели. Первые два показали негативный результат.