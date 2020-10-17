Об этом она заявила в обращении к нации, сообщает Reuters.
Меркель призвала граждан сделать все возможное, чтобы “вирус не вышел из-под контроля”.
“Я обращаюсь к вам: встречайтесь с меньшим количеством людей, как дома, так и на улице. Пожалуйста, откажитесь от любого путешествия, которое не является абсолютно необходимым, от любой вечеринки, которая не является абсолютно необходимой… Мы должны сделать все, чтобы вирус не вышел из-под контроля. Каждый день на счету”, – сказала Меркель.
По данным Института Роберта Коха (RKI) по инфекционным заболеваниям, хотя уровень инфицирования в Германии был ниже, чем в большей части Европы, он растет. В субботу, 17 октября, в Германии заболели 7830 человек.
Политики и эксперты в области здравоохранения призвали немцев принять добровольно меры сверх уже предписанных, в том числе носить маски, избегать тесного контакта с другими и мыть руки.
- С 12 октября Киев отнесен к “оранжевой” карантинной зоне. Канев, что в Черкасской области, и Сумы – в “красной” зоне. В Тернополе и Бережанах карантин ослабили.
- 13 октября Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина из-за эпидемии COVID-19 до конца года, усилив ограничения.