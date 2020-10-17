Об этом она заявила в обращении к нации, сообщает Reuters.

Меркель призвала граждан сделать все возможное, чтобы “вирус не вышел из-под контроля”.

“Я обращаюсь к вам: встречайтесь с меньшим количеством людей, как дома, так и на улице. Пожалуйста, откажитесь от любого путешествия, которое не является абсолютно необходимым, от любой вечеринки, которая не является абсолютно необходимой… Мы должны сделать все, чтобы вирус не вышел из-под контроля. Каждый день на счету”, – сказала Меркель.

По данным Института Роберта Коха (RKI) по инфекционным заболеваниям, хотя уровень инфицирования в Германии был ниже, чем в большей части Европы, он растет. В субботу, 17 октября, в Германии заболели 7830 человек.

Политики и эксперты в области здравоохранения призвали немцев принять добровольно меры сверх уже предписанных, в том числе носить маски, избегать тесного контакта с другими и мыть руки.