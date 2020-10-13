Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 13 октября.

Правительство согласовало ряд изменений в постановление от 22 июля 2020 № 641 “Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2”.

Так действие адаптивного карантина было продлено до 31 декабря текущего года.

При этом были изменены критерии определения эпидемиологической ситуации в регионах, в зависимости от которой регионы относят к “зеленой”, “желтой”, “оранжевой” или “красной” карантинной зоне.

Теперь при определении уровня загруженности коек в больницах не будут учитываться койки в детских и педиатрических отделениях.

Количество тестирование методом ПЦР и иммуноферментного анализа должно составлять более 48 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней (до сих пор было не менее 24).

Также будет действовать новый критерий установления красного уровня опасности в регионе. До сих пор регион попадал в “красную” зоны, если количество больных за две недели превышало средний показатель по стране в пять раз. Отныне красный уровень опасности будут устанавливать, если заболеваемость в регионе за 14 дней — более 320 случаев на 100 тысяч населения.

УСИЛЕНИЕ КАРАНТИНА

Согласно принятым правительством изменениями, во всей страны введено ограничение работы заведений питания. Они должны быть закрыты с 22 до 7 часов. Исключение — службы доставки и заказы на вынос.

Кроме этого, введены новые ограничения на проведение массовых культурных, спортивных, религиозных, рекламных и других мероприятий. В “зеленой зоне” в них должны принимать участие до 50 человек. В “желтой” — до 30 человек, в “оранжевой” — 20 человек.

Во всех зонах кроме “красной” проведение спортивных соревнований возможно только без зрителей. Исключение — международные соревнования, если присутствие зрителей согласовано с МОЗ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кабинет Министров рекомендует заведениям среднего образования установить каникулы с 15 до 30 октября. Ранее это решение согласовал Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Учреждениям профтехобразования, перед высшими и высшего образования рекомендуем перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.