Рейтинг партии "Слуга народа" может "просесть", в связи с чем местные выборы станут неким вызовом для политической силы.

Об этом в интервью изданию “Lb.ua” сказал спикер Парламента Дмитрий Разумков.

Разумков не исключает, что рейтинг партии может просесть после принятия закона о продаже земли.

“Возможно (рейтинг просядет, – ред.)… Сегодня столько новых реалий и новых вызовов под названием “коронавирус” и “мировой экономический кризис”,.. страшные события, которые происходят в Европе – Италии, Испании, более 300 тысяч заболевших в Штатах, что на фоне этого обсуждать рейтинги не совсем правильно. У нас есть чем заниматься сегодня в нашей стране”, – сказал Разумков.

По его словам, перенос местных выборов достаточно проблематичен с точки зрения законодательства.

“Я слышал такие разговоры (о переносе, – ред.) от экспертов, в разных кругах. Но сам этим вопросом не занимался. Перенос выборов достаточно проблематичен, потому что “не бьется”, извините за сленг, с Конституцией. Будем смотреть и исходить из того, как будут дальше развиваться события. Я думаю, пока рано это обсуждать”, – пояснил он.

Также он добавил, что местные выборы нельзя сравнивать с парламентскими, так как в первом случае голосуют за людей, а во втором – “за телевизор”.

“Надеюсь, партия готовится к выборам… Местные выборы – это однозначно вызов для партии “Слуга народа”, поскольку их нельзя сравнивать с парламентскими. Там голосуют за телевизор, здесь – за конкретных людей. Прямой передачи рейтинга нет”, – добавил спикер.