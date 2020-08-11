В 2020 году в период с 17 июля по 24 августа можно будет наблюдать звездопад Персеиды. Максимальная активность метеорного потока ожидается в ночь с 11 на 12 августа.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот метеорный поток ежегодно появляется со стороны созвездия Персея. Он образуется из пылевых частиц, оставшихся от кометы Свифта – Таттла.

Маленькие метеоры не долетают до земли и сгорают в атмосфере нашей планеты, образуя “звездный дождь”.

В этом году скорость потока Персеиды составит 30-40 метеоров в час и при условии благоприятной погоды – темного и чистого неба.

В NASA советуют сначала позволить глазам приспосабливаться к темноте – на это уйдет около 30 минут. Таким образом можно будет увидеть более метеоров.

Все метеоры будут вылетать с точки, которая находится в созвездии Персея, поэтому смотреть нужно будет на северо-восток. Какого-то специального оборудования для наблюдения не требуется.

Кроме того, NASA будет транслировать звездный дождь начиная с 20:00 11 августа и до восхода солнца 12 августа.