Студия Metro-Goldwyn-Mayer обновила свой логотип с почти 100-летней историей.

Его показали в промороликах на YouTube.

Для Metro-Goldwyn-Mayer это обновление — первое за последние 9 лет.

Новый логотип продолжает 97-летнюю традицию бренда. На нем изображен лев, который рычит, украшенный обилием декоративных элементов в стиле ар-деко.

За тем, как логотип студии менялся на протяжении века, можно проследить в отдельном видео:

Директор по маркетингу MGM Стивен Бруно охарактеризовал это изменение в комментарии изданию Adweek так: “Это эволюция, а не революция”.

По его словам, новый логотип планировали показать вместе с фильмом о Джеймсе Бонде “007: не время умирать”, но выход ленты неоднократно перенесли из-за пандемии.