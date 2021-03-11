Его показали в промороликах на YouTube.
Для Metro-Goldwyn-Mayer это обновление — первое за последние 9 лет.
Новый логотип продолжает 97-летнюю традицию бренда. На нем изображен лев, который рычит, украшенный обилием декоративных элементов в стиле ар-деко.
За тем, как логотип студии менялся на протяжении века, можно проследить в отдельном видео:
Директор по маркетингу MGM Стивен Бруно охарактеризовал это изменение в комментарии изданию Adweek так: “Это эволюция, а не революция”.
По его словам, новый логотип планировали показать вместе с фильмом о Джеймсе Бонде “007: не время умирать”, но выход ленты неоднократно перенесли из-за пандемии.
- В декабре студию MGM выставили на продажу.