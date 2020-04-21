В условиях общенационального карантина в связи с эпидемией коронавируса, метро в Киеве можно было не закрывать, если бы пассажиры соблюдал масочный режим.

Об этом в интервью “РБК-Украина” заявила доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко.

По ее словам, общественный транспорт в условиях карантина может работать, если граждане соблюдают масочный режим, обрабатывают руки или ездят в перчатках.

“Можно запустить транспорт, но при условии, что все будут соблюдать масочный режим, обрабатывать руки или перчатки. Чтобы как-то жизнь восстанавливалось – это тоже правильно”, – заявила вирусолог.

Также она отметила, что, учитывая это правило, столичный метрополитен можно было вообще не закрывать.

“Метрополитен можно было вообще, видимо, не закрывать, но не пускать в метро людей с открытым лицом, без маски…. В любом случае при плотном пассажиропотоке все должны быть в маске”, – сказала Мироненко.