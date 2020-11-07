Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал американцев, которые проголосовали на выборах, дождаться окончания результатов выборов, потому что голос каждого гражданина должен быть услышан.

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Байден отметил, что его главная цель – объединить страну, быть президентом для всех, услышать каждого.

“Мы выиграем. Посмотрите, что произошло со вчерашнего дня. Сутки назад мы отставали, а теперь мы впереди. Всего 24 часа, а мы перешли из позиции отстающих в позицию лидеров в Пенсильвании. Теперь мы впереди. Нам нужна Аризона. Нам нужна Невада…Мы выиграет эту гонку с очевидных большинство страны, которая поддерживает нас”, – сказал Байден.

Он сделал акцент на том, что опережает кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на 4 миллиона голосов.

Байден обратил внимание на то, что выигрывает в Аризоне, где уже четверть века голосовали только за республиканцев.

“Нам удается восстановить “синюю стену” (цвет, которым обозначают победу Демократической партии в штате), которая была разрушена”, – сказал Байден.

Он призвал избирателей, которые следят за ходом подсчета голосов, не отчаиваться и набраться терпения, несмотря на то, что подсчет продолжается довольно медленно.

Байден обратил внимание на то, что в США значительно увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом, потому он, вместе с кандидатом на пост вице-президента США Камалой Харрис встречался с представителями сферы охраны здоровья по этому поводу.

“В первый же день работы мы введем план по спасению страны от этого вируса. Мы не сможем спасти тех, кто уже умер вследствие заражения вирусом, но мы сможем спасти большое количество жизней”, – заявил Байден.

Кандидат в президенты сказал о том, что 20 миллионов американцев – без работы. Потому следующий шаг на посту президента – введение экономического плана для страны.

Резюмируя, он снова призвал дождаться окончания подсчета всех голосов во всех штатах.

“Людей услышат! Наше путешествие к более совершенному союзу продолжается”, – сказал Байден.

Победитель выборов еще не объявлен, подсчеты продолжаются в 6 штатах.