Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Известно, что в переговорах о покупке мессенджера участвует глава Xbox Фил Спенсер.

При этом источники утверждают, что сделка может и не состояться. В частности, один из источников отмечает, что Discord быстрее выйдет на биржу и станет публичной компанией, чем продаст бизнес.

Отмечается, что Microsoft пытается выйти на большие сообщества пользователей. В частности, в 2020 году корпорация вела переговоры о покупке TikTok и обсуждалась возможность соглашения с платформой Pinterest. Однако это не привело к контракту.

Справка. Discord – это мессенджер, разработанный в 2015 году для общения геймеров. Однако из-за пандемии, которая заставила перейти на дистанционный режим работы и домашнее обучение, мессенджер набрал популярности среди компаний и студентов.

Сейчас Discord насчитывает около 140 млн активных пользователей ежемесячно. В 2020 году мессенджер принес доход в размере $130 млн. В то же время этот бизнес пока считается убыточным.