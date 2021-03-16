Об этом пишет Reuters.

Проблемы были связаны с “недавним изменением системы аутентификации”. Пользователи могут по-прежнему сталкиваться с проблемами доступа к службам Microsoft 365, но Teams, Outlook.com и Exchange Online уже работают.

Отмечается, что более 26 000 человек сообщили о проблемах с Teams, более 3000 пользователей писали о проблемах с Office 365. Более 2 300 людей также сообщили о проблемах с облачными вычислительными службами Microsoft.