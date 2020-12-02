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Microsoft продает «нелепый» рождественский свитер в стиле MS Paint

Корпорация Microsoft воодушевилась Рождеством и заявила о старте продаж "нелепого" свитера в стиле MS Paint. Часть вырученных средств компания передаст организации Girls Who Code.

Среда, 2 декабря 2020, 13:59

О старте продаж сообщили в Интернет-магазине Microsoft.

В прошлом году компания выпустила свитеры в стиле Windows XP и 95, чтобы подарить их влиятельным людям и суперфанам, но это первый раз, когда компания продает свитер непосредственно клиентам.

Утром пользователи могли заказать себе свитер в стиле Windows XP, 95 и новый MS Paint. Однако по состоянию на 13:30 покупатели могут приобрести только свитер Windows XP в одном размере, и MS Paint в трех крупных размерах. Стоимость эксклюзивной одежды от Microsoft – $69.99.

Ранее корпорация Microsoft с нетерпением ждала рождественских праздников, чтобы подарить свои свитера. В компании даже разработали тематическое упаковки в стиле Windows XP.

Трудно спрогнозировать, в какой именно упаковке “нелепый” свитер доставят клиентам в этом году.

20 долларов от продажи каждого свитера перечислят организации Girls Who Code. Она преследует цель поддержать и увеличить количество женщин в области информатики.

 

Теги: Одежда, продажа, светр, Microsoft

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