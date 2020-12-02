Microsoft продает «нелепый» рождественский свитер в стиле MS Paint

О старте продаж сообщили в Интернет-магазине Microsoft.
В прошлом году компания выпустила свитеры в стиле Windows XP и 95, чтобы подарить их влиятельным людям и суперфанам, но это первый раз, когда компания продает свитер непосредственно клиентам.
Утром пользователи могли заказать себе свитер в стиле Windows XP, 95 и новый MS Paint. Однако по состоянию на 13:30 покупатели могут приобрести только свитер Windows XP в одном размере, и MS Paint в трех крупных размерах. Стоимость эксклюзивной одежды от Microsoft – $69.99.
Ранее корпорация Microsoft с нетерпением ждала рождественских праздников, чтобы подарить свои свитера. В компании даже разработали тематическое упаковки в стиле Windows XP.
Microsoft’s ugly Christmas sweater is Windows XP this year. It even comes in a softwear box 😂 pic.twitter.com/Oz0lNhryPI
— Tom Warren (@tomwarren) December 11, 2019
Трудно спрогнозировать, в какой именно упаковке “нелепый” свитер доставят клиентам в этом году.
20 долларов от продажи каждого свитера перечислят организации Girls Who Code. Она преследует цель поддержать и увеличить количество женщин в области информатики.