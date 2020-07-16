Польское министерство иностранных дел (МИД) расценило телефонный разговор российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) с Анджеем Дудой как российскую дезинформацию, направленную на то, чтобы поссорить Польшу с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает Оnet.

В 11-минутном разговоре Кузнецов, выдававший себя за Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, поздравляет Дуду с победой на выборах и “пытается спровоцировать его на спорные заявления, в том числе об истории Красной Армии или о проблеме Львова”. Разговор велся на английском языке.

По оценке Чапутовича, разговор пранкеров с президентом Дудой был “дезинформационной акцией России”, целью которой было стремление поссорить Польшу и Украину.

По мнению главы МИД, сейчас ведомству нужно пересмотреть процедуры и задуматься над тем, как избежать такой ситуации в будущем. “Я считаю, что это хороший опыт, нам нужно повышать бдительность”, – добавил он.