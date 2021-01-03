Депутат Николаевского городского совета от партии "Оппозиционная платформа — За життя" Максим Невенчанный оскандалился новогодним "поздравлением" в Сети и вызвал шквал критики пользователей.

Неоднозначный пост он разместил на своей странице в Facebook.

Так, депутат опубликовал скриншот из новогоднего поздравления президента России Владимира Путина на фоне Кремля.

Судя по времени публикации, Невенчанный следил за празднованием Нового года по московскому времени и смотрел праздничное обращение лидера страны-агрессора.

Фото он подписал лаконично: “С Новым годом!”

Это “поздравление” вызвало шквал критики пользователей социальной сети. Депутату в резкой форме советовали собирать чемоданы и уезжать в РФ.

Некоторые посоветовали Невенчанному “ждать гостей”. Кроме того, пользователи призывали Службу безопасности и сайт “Миротворец” обратить внимание на депутата.

Было и немногочисленное количество тех, кто поддержал Невенчанного, опубликовав фото с выступлением Путина. Однако другие пользователи сразу же давали отпор таким комментаторам:

Сам Невенчанный также появился в комментариях, объявив, что “у нас нет столкновений с российскими вооруженными силами”. Депутат также сообщил, что публикует на своей странице то, что нравится ему и “его избирателям”.