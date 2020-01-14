Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался общаться с журналистами вне пресс-конференции, ссылаясь на отсутствие иммунитета после операции.

Об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник, передает агентство “Українські Новини”.

“Я выходные провел в больнице, где мне делали операцию в частной клинике… У меня сейчас нулевой иммунитет, поэтому я прошу прощения, что не смогу ответить на вопросы после этого, мне запретили общаться с людьми”, – сказал он.

При этом министр не сообщил, какую именно операцию он перенес.

Напомним, 5 декабря Милованов в интервью пожаловался, что его зарплата составляет 18 тыс. грн. В январе в Минэкономики сообщили, что министр экономики Тимофей Милованов ежемесячно получает премии в размере от 345 % до 587 %.

Так, в ноябре 2019 года зарплата министра экономики Тимофея Милованова с учетом премий в размере 381,7% от должностного оклада составила 64,3 тысячи гривен (после уплаты налогов).

В сентябре Милованову начислили премию в размере 345% от должностного оклада. В октябре премия составляла 587,5%, а в ноябре – 381,7%.

В декабре Милованов получил зарплату с премией 373,75% от оклада.

С сентября по ноябрь Милованов зарабатывал по 91,1 тысячи гривен после уплаты налогов.