Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который был преподавателем тренингов в Трускавце, Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
“Для меня было сюрпризом, что Киевская школа экономики получила лицензию повышения квалификации взрослых. Ранее — при предыдущих правительствах — такие лицензии не выдавались. А теперь начали и делают это правильно и беспрепятственно”, — уточнил глава ведомства.
Он заверил, что “никому не звонил и не просил выдать лицензию”.
“Раньше лицензии имели только “правильные” учебные заведения, а теперь могут получить все. Лилия Гриневич пыталась запустить выдачу лицензий, но не успела довести дело до конца”, — добавил Милованов.
- 29 июля в трускавецком пятизвездночном отеле “Риксос” стартовала школа для будущих народных депутатов партии Зеленского “Слуга народа”. Окончилось обучение 4 августа.
- Стандартный двухместный номер в отеле “Риксос” обошелся “слугам народа” в 28700 грн за неделю. Забронировать номер на эту неделю в отеле “Риксос” было невозможно, так как свободных мест не было.
- Ранее сообщалось, что недельное обучение для новоизбранных народных депутатов в Трускавце обошлось партии “Слуга народа” в 10 миллионов гривен.