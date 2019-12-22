Киевской школе экономики, которая проводила тренинги в Трускавце для народных депутатов от партии "Слуга народа", выдали государственный сертификат о повышении квалификации взрослых.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который был преподавателем тренингов в Трускавце, Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

“Для меня было сюрпризом, что Киевская школа экономики получила лицензию повышения квалификации взрослых. Ранее — при предыдущих правительствах — такие лицензии не выдавались. А теперь начали и делают это правильно и беспрепятственно”, — уточнил глава ведомства.

Он заверил, что “никому не звонил и не просил выдать лицензию”.

“Раньше лицензии имели только “правильные” учебные заведения, а теперь могут получить все. Лилия Гриневич пыталась запустить выдачу лицензий, но не успела довести дело до конца”, — добавил Милованов.