Министр экономики Тимофей Милованов рассказал, что один то ли мэр, то ли губернатор предложил ему взятку за решение вопроса относительно харьковского предприятия "Энергосталь". Имя он не назвал, но в соцсетях подумали на главу Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Об этом Тимофей Милованов заявил в эфире “Свободы слова” Савика Шустера.

“Приведу вам пример государственного предприятия “Энергосталь”. Там задолженность по зарплате составляет 28-30 млн грн. Руководитель этого предприятия подавал неправдивую отчетность. Он подавал цифры — 6-8 млн грн задолженности. К сожалению мне не удалось уволить этого руководителя. Человек востановился через суды, сейчас мы на стадии апелляции… Мне говорят, что там есть взятки… Ко мне подходил или мэр, или губернатор – не буду сейчас называть фамилию и просил меня отцепиться от этого государственного предприятия. И человек, который там сейчас работает – это доверенная личность, которая будет делать все, что необходимо. Это говорилось с намеком на деньги. От нас, от Министерства экономики на руководителя предприятия “Энергосталь” открыто три производства о невыплате зарплат работникам. Но эти производства саботируются местными правоохранительными органами”.

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Заявление министра активно обсуждали в соцсетях: пользователи предполагали, что Милованов имел ввиду главу Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Такое же предположение высказали и харьковские СМИ.

Но спустя пару дней Тимофей Милованов на своей странице в Facebook написал, что СМИ все перекрутили, и что это не губернатор Кучер.

“На прошлой неделе я рассказал, как мне намекали на взятку. Какой-то чиновник в Харькове. СМИ перекрутили и сказали, что это губернатор. Но это не так. Напротив, Алексей Кучер при необходимости вместе с НАБУ будет помогать нам вывести этих чиновников на чистую воду”, – написал министр и опубликовал селфи с Кучером.

Что касается “Энергостали”, то ее гендиректором является депутат Харьковского областного совета из фракции “Видродження” Дмитрий Сталинский.