Об этом шла речь в ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
Министр отметила, что в январе 2020 года может быть “небольшое невыполнение” бюджета, что связывают с курсом доллара. Однако “причин для волнения нет”.
“Мы видим, что бюджет выполняет в соответствии с прошлогодним анализом немного хуже. Как вы знаете, бюджет рассчитывается на макропоказателях утвержденных. А бюджет рассчитан по курсу 27. Мы все видим, какой курс у нас сейчас. Но еще раз, мы идем в таких же трендах, в таких же правилах, как и в прошлый год, даже если у нас будет по январю небольшое невыполнении. Оно было и в прошлом году, и в позапрошлом, мы абсолютно знаем, как это сбалансировать, и тоже принимаем меры и в налоговой администрации, и в таможенной, для того, чтобы в феврале-марте его выровнять. Поэтому причин для волнения нет”, – сказала Маркарова.
По словам министра, сейчас на казначейских счетах находится всего около 27 млрд гривен.
“Мы каждый день мониторим наш так называемый казначейский счет. Еще у нас есть валютные счета. … По состоянию на сегодняшний день, около 5 миллиардов гривен у нас на гривневом счету. А на валютных счетах, если посчитать в эквиваленте, еще 22 миллиарда. У нас достаточно средств, чтобы государство нормально функционировало. … Нет никаких причин переживать с точки зрения ликвидности. … Средств хватит на все”, – рассказала Маркарова.
На видео с 61 минуты
- Ранее министр экономики Тимофей Милованов отрапортовал, что впервые в истории Украины в декабре зафиксирована дефляция, а цены на импортные товары снизились. Правда, на следующий день Центр Разумкова сообщил, что зарплаты украинцев в 2019 году достигли своего пика на момент президентских выборов, а после этого финансовые возможности граждан начали стремительно падать. Почему же при укрепляющейся гривне украинцам жить не лучше, а бюджет поспешно латает дыры, и чего ждать в следующем году, разбирались #Буквы.