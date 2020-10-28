Об этом он сказал в эфире шоу “Завтрак с 1+1”.
Криклий отметил, что контролировать количество пассажиров во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок значительно труднее.
“Большинство ограничений сняли, потому что на “Укрзализныце” придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок, когда там в маршрутку набивается гораздо больше людей. Контролировать это значительно труднее”, – пояснил он.
Министр также добавил, что необходимо усиливать контроль в электричках.
“Так же контроль можно от количества пассажиров в электричках, напомню, у нас есть посадочные места, поэтому здесь надо ограничить исключительно количество людей, которые будут заходить в электрички, просто надо осуществлять более действенно этот контроль”, – резюмировал Криклий.
(На видео с 3:30)
- “Укрзализныця” с понедельника, 26 октября, возобновила продажу билетов на 11 станциях. В начале недели ее приостановили из-за усиления карантина.