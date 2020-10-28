Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что продажу билетов на поезда из регионов "красной" зоны разрешили потому, что на железной дороге больше всех придерживаются карантинных требований.

Об этом он сказал в эфире шоу “Завтрак с 1+1”.

Криклий отметил, что контролировать количество пассажиров во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок значительно труднее.

“Большинство ограничений сняли, потому что на “Укрзализныце” придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок, когда там в маршрутку набивается гораздо больше людей. Контролировать это значительно труднее”, – пояснил он.

Министр также добавил, что необходимо усиливать контроль в электричках.

“Так же контроль можно от количества пассажиров в электричках, напомню, у нас есть посадочные места, поэтому здесь надо ограничить исключительно количество людей, которые будут заходить в электрички, просто надо осуществлять более действенно этот контроль”, – резюмировал Криклий.

(На видео с 3:30)