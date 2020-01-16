Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Уточняется, что о самой большой взятке, который ему предлагали, министр экономики вспомнил в записи, которой поддержал действующего Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
“Я сам лично отказал десяткам а то и сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки (наибольшую цифру, на которую намекали – 10 млн долларов за назначение руководителя госпредприятий), иногда угрожают политически, медийно, или даже физически”, – пишет Милованов.
При этом он также отметил, что все делает лично в своем министерстве и это не нравится оппонентам.
- Накануне в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.