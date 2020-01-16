Министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал о том, какой самый взятку ему предлагали.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Уточняется, что о самой большой взятке, который ему предлагали, министр экономики вспомнил в записи, которой поддержал действующего Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

“Я сам лично отказал десяткам а то и сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки (наибольшую цифру, на которую намекали – 10 млн долларов за назначение руководителя госпредприятий), иногда угрожают политически, медийно, или даже физически”, – пишет Милованов.

При этом он также отметил, что все делает лично в своем министерстве и это не нравится оппонентам.