Соответствующее фото министр разместил в Facebook на личной странице.

“Держим интригу”, – подписал снимок Малюська.

Такой снимок изрядно повеселил подписчиков министра.

11 декабря в одном из интервью Малюська сказал о том, что его месячная зарплата составляет 29 тысяч гривен. Такая сумма вознаграждения его не устраивает, потому он говорил о том, что может покинуть свою должность.

Накануне, в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” Малюська рассказал, что ему неделей ранее перечислили пенсию из США, размер которой больше миллиона гривен.

“Я достаточно обеспеченный человек. Кроме того, неделю назад мне перечислили мою пенсию из США, которая накопилась в связи с моей предыдущей работой. Это больше 1 млн гривен, которых мне хватит надолго. Поэтому вопрос заработной платы лично для меня снят”, – заявил министр.

Он пояснил, что этих денег ему хватит на год, а дальше он пока не загадывает.