Об этом он заявил на брифинге.

Введение электронного рецепта – одна из составляющих медицинской реформы, отметил министр.

По словам Степанова, очень важно, чтобы украинцы уходили от такой практики, как самолечение.

“Очень часто, человек, который заболел, ищет информацию о своей болезни в Интернете, на форумах, потом идет в аптеку и покупает лекарства, которые должны отпускаться по рецепту. Например, когда люди бесконтрольно начинают принимать антибиотики. Это в будущем вызывает резистентность к антибиотикам. Поэтому у нас должны быть правила отпуска лекарств, а именно по назначению врача … С помощью электронного рецепта можно проследить, какой врач выписал препарат, нужно ли было его выписывать”, – сказал министр.

Он отметил, что сейчас есть четкий алгоритм внедрения электронного рецепта.

“Да, в 2021 году будет введен электронный рецепт на наркотические средства, инсулины и иммуносупрессивные препараты. В 2022 году мы собираемся ввести рецепты на все лекарства. И в 2023 году на все остальные рецептурные препараты”.