Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с Государственным агентством по развитию туризма предлагает развивать Чернобыльскую зону отчуждения и внести отдельные ее объекты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом министр культуры и информполитики Александр Ткаченко написал в Facebook.

“Прошло уже почти 35 лет [после катастрофы на Чернобыльской АЭС]. Сейчас зона отчуждения – туристический магнит. В 2019 году ее посетило более 120 тыс. туристов, а начало этого года был самым успешным за все время с точки зрения количества посетителей. Но пришел карантин. И время, которое он нам дает, должны использовать правильно”, – считает министр.

Перед тем, как вносить объекты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Ткаченко предлагает упорядочить процедуру посещения зоны, пригласить специалистов, которые смогут разработать туристические маршруты, привлечь экспертов по реставрации, пересмотреть вопрос безопасности посещения зоны и разработать для нее самостоятельный туристический бренд.

Среди интересных объектов Ткаченко назвал завод “Юпитер”, мозаики украинского художника Ивана Литовченко, краеведческий музей истории Полесья, градирню у ЧАЭС и другие.

“Поэтому будем развивать. Потому что это не только туристическая аттракция, но и место памяти, куда стоит приехать, чтобы понять правду о катастрофе и ее” конечный эффект “, – резюмировал Ткаченко.