Об этом сообщили в Офисе президента.
Подписание документа состоялось при участии президента Владимира Зеленского.
На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.
“Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть”, – отметил Зеленский.
Он также добавил, что ждет от “Антонова” комплексный план по восстановлению и усилению кадрового потенциала.
Кроме того, глава государства предложил Правительству в 2021 году создать украинского авиаперевозчика, который будет использовать самолеты “Антонова”.
- Ранее в городе Буча состоялась презентация территории приоритетного развития, концепции развития грузового хаба ГП “Антонов” и подписание соглашения о сотрудничестве между Бучанским городским советом и государственным авиапредприятием.