Министерство обороны Украины впервые за годы независимости подписало меморандум с государственным предприятием "Антонов" о поставке трех самолетов Ан-178 для армии.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Подписание документа состоялось при участии президента Владимира Зеленского.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

“Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть”, – отметил Зеленский.

Он также добавил, что ждет от “Антонова” комплексный план по восстановлению и усилению кадрового потенциала.

Кроме того, глава государства предложил Правительству в 2021 году создать украинского авиаперевозчика, который будет использовать самолеты “Антонова”.