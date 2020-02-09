Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода”.
По словам Загороднюка, сейчас готовятся лишь три новые точки, где должно состояться новое разведение сил и средств на Донбассе. Он добавил, что они будут иметь исключительно гуманитарную составляющую.
“Готовятся только три. И они готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти”, – заявил он.
Глава Минобороны добавил, что не владеет информацией о дате нового разведения сил, ведь его сроки зависят от переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.
“Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас ведутся переговоры”, – отметил Загороднюк.
Он подтвердил, что речь идет о железнодорожном мосте в районе Станицы Луганской, Новоселовке-2 и КПВВ “Гнутово”.
“Но не факт, что будет договоренность такая. Конечно, та сторона может предлагать какие-то участки, которые нам не подходят. Но в таком случае мы на них не пойдем”, – заявил Загороднюк.
- Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Петровского.