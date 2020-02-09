Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что в настоящее время для разведения сил на Донбассе готовятся три новые точки.

Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода”.

По словам Загороднюка, сейчас готовятся лишь три новые точки, где должно состояться новое разведение сил и средств на Донбассе. Он добавил, что они будут иметь исключительно гуманитарную составляющую.

“Готовятся только три. И они готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти”, – заявил он.

Глава Минобороны добавил, что не владеет информацией о дате нового разведения сил, ведь его сроки зависят от переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

“Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас ведутся переговоры”, – отметил Загороднюк.

Он подтвердил, что речь идет о железнодорожном мосте в районе Станицы Луганской, Новоселовке-2 и КПВВ “Гнутово”.

“Но не факт, что будет договоренность такая. Конечно, та сторона может предлагать какие-то участки, которые нам не подходят. Но в таком случае мы на них не пойдем”, – заявил Загороднюк.