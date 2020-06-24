Об этом сообщает профильное издание enkorr.com.ua.
По информации издании, по итогам тендера, проведенного 12 мая 2020 года, Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку 3550 тонн авиационного топлива с компанией “Укртатнафта”, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому.
В тендере участвовали 6 компаний. Среди них наименьшую цену (12 600 грн/т) предложила компания “Окко”, самую высокую (16 256 грн/т) — “Укртатнафта”. Разница составляет 29%.
С 29 мая по 11 июня предложения всех остальных 5 компаний, в том числе “Окко”, были поочередно отклонены тендерным комитетом по причине “неустранения недостатков в тендерной документации”.
Предложение “Укртатнафты”, как самое дорогое, рассматривалось в последнюю очередь. 16 июня оно было принято, а 23 — подписан договор. В соответствии с документом, “Укртатнафта” должна поставить топливо в течение 1 месяца.
Отмечается, что компании из группы “Приват” не принимали участие в тендерах Минобороны с 2015 (когда был запущен сервис госзакупок ProZorro) до 2019 года. При этом в течение последнего года эти компании проигрывали тендеры или были дисквалифицированы тендерным комитетом. Таким образом, этот контракт на поставку авиационного топлива — первый за последние 5 лет.
- Ранее сообщалось, что компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, за полгода могли заработать более 4 млрд гривен на продаже угля государственной компании “Центрэнерго” по завышенным ценам.