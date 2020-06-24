Министерство обороны подписало контракт на поставку авиационного топлива с компанией олигарха Игоря Коломойского "Укртатнафта", которая предложила самую высокую цену на аукционе.

Об этом сообщает профильное издание enkorr.com.ua.

По информации издании, по итогам тендера, проведенного 12 мая 2020 года, Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку 3550 тонн авиационного топлива с компанией “Укртатнафта”, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому.

В тендере участвовали 6 компаний. Среди них наименьшую цену (12 600 грн/т) предложила компания “Окко”, самую высокую (16 256 грн/т) — “Укртатнафта”. Разница составляет 29%.

С 29 мая по 11 июня предложения всех остальных 5 компаний, в том числе “Окко”, были поочередно отклонены тендерным комитетом по причине “неустранения недостатков в тендерной документации”.

Предложение “Укртатнафты”, как самое дорогое, рассматривалось в последнюю очередь. 16 июня оно было принято, а 23 — подписан договор. В соответствии с документом, “Укртатнафта” должна поставить топливо в течение 1 месяца.

Отмечается, что компании из группы “Приват” не принимали участие в тендерах Минобороны с 2015 (когда был запущен сервис госзакупок ProZorro) до 2019 года. При этом в течение последнего года эти компании проигрывали тендеры или были дисквалифицированы тендерным комитетом. Таким образом, этот контракт на поставку авиационного топлива — первый за последние 5 лет.