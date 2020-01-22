Минские договоренности в целом приемлемы для Украины, кроме одного важного момента, касающегося очередности шагов по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина” министр обороны Андрей Загороднюк.

“В целом мы согласны с положениями Минских соглашений, за исключением одной конкретной ситуации, которая уже озвучивалась украинской властью. Речь идет о том, что мы не согласны, чтобы мероприятия в рамках договоренностей выполнялись именно в такой последовательности. И поэтому настаиваем, что сначала должна быть безопасность, восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом – все остальные демократические процессы, которые будут происходить. И это абсолютно нормально. В Украине с этим все согласны, и мы на этом будем стоять”, – подчеркнул Загороднюк.

Он уточнил, что в остальном Минские договоренности являются для Украины “более или менее приемлемыми, ведь там прописаны две ключевые вещи: расформирование и разоружение незаконных формирований и вывод иностранных войск”.

По мнению министра, переговоры в “нормандском формате” и Минские соглашения “остаются единственными площадками для урегулирования ситуации” на Донбассе.

Глава Минобороны также отметил, что Украина категорически не согласна с утверждениями Москвы, что “ДНР” и “ЛНР” якобы имеют политическую самостоятельность.

“Другой проблемой является то, что Россия всячески отрицает присутствие своих военных на временно оккупированных территориях Украины, утверждая, что “ДНР”/”ЛНР” имеют политическую самостоятельность и свободу. Мы с этим категорически не согласны. Эти квазиобразования мы не признаем стороной процесса. У нас есть более чем достаточно доказательств, указывающих на Россию. И эти доказательства мы передаем нашим международным партнерам”, – рассказал Загороднюк.

“Таким образом, мы требуем выполнения мероприятий в рамках Минского процесса. То есть: выводите незаконные вооруженные формирования, пусть они разоружаются, и дальше мы возвращаем эти территории под конституционный строй и законодательство Украины”, – добавил министр.