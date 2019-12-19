Об этом передает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Я считаю, что любой юридический документ должен работать, особенно когда мы говорим о настолько серьезном международном документе. Пять лет прошло с подписания Минских соглашений. Мы все говорим, что это единственная платформа, которая существует, на нее было потрачено слишком много сил, включая все наши потери, в первую очередь, человеческие, чтобы так легко от этого отказаться… Поэтому я считаю, что апдейт, модернизация Минских соглашений: не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация, – может быть”, – заявил Ермак.

По его мнению, договор о прекращении огня следует дополнить тем, как его контролировать и кто за это будет отвечать.

Также Ермак заявил, что лично не подписывал бы отдельные положения Минских соглашений и сегодня каждую их строчку можно критиковать.

“Сейчас мы должны добиться того, чтобы граница к моменту выборов была под украинским контролем. На данный момент у нас с российской стороной разные позиции по этому вопросу. Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументированно отстаивать нашу позицию”, – рассказал он.

При этом помощник Президента также подчеркнул, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса должны пройти по украинскому законодательству. То есть, никаких иностранных военных частей и незаконных вооруженных формирований на этой территории быть не должно. Также выборы невозможны если государственная граница не будет находиться полностью под контролем Украины.